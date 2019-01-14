Медицина

14:45 14.01.2019

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

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В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9,8% - КГГА

В Киеве за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 тыс. 076 больных гриппом и ОРВИ, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей (когда заболело 11 тыс. 907 человек), сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

Как сообщает в понедельник пресс-служба КГГА со ссылкой на слова Н.Поворозника, рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Так, заболели 7158 детей (рост на 11,8%), и 5918 взрослых (увеличение на 7,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущем недели – 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2922 случая, что составляет 40,8% от общего количества заболевших детей, и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Н.Поворозник.

Всего, как отмечается, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 441,3 (за предыдущий неделю - 401,8) и ниже эпидемического порога на 48,5%.

Н.Поворозник сообщил, что в медицинские учреждения столицы за 2-ю неделю госпитализированы 204 человека, из них 165 дети.

"С начала эпидемического сезона – 1 октября 2018 года – в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34 тыс. 214 человек, из них 8 тыс. 898 – дети, - добавил первый замглавы КГГА.

Теги: #кгга #заболеваемость #грипп
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