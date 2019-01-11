Медицина

15:16 11.01.2019

В Полтавской области пациенту провели сложную операцию на сердце

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В Полтавской области пациенту провели сложную операцию на сердце

Врачи Полтавской области осуществили имплантацию трехкамерного автоматического кардиовертер-дефибриллятора, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, этот вид кардиохирургических вмешательств позволяет каждому третьему пациенту получить необходимую медицинскую помощь и выбыть из очереди ожидания на пересадку сердца.

Операцию выполнили врачи отделения интервенционной радиологии Полтавской областной клинической больницы им. Склифосовского под руководством заведующего отделением хирургии сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н.Амосова Валерия Залевского.

Операция проводилась с помощью сверхсовременной ангиографической системы, приобретенной на средства совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который реализуется в Полтавской области.

Теги: #кардиология #полтавская_область #операция
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