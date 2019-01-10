Медицина

16:49 10.01.2019

В Украине будет открыто 1 тыс. сельских амбулаторий к концу 2019 года – депутат

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В Украине будет открыто 1 тыс. сельских амбулаторий к концу 2019 года – депутат

 Министерство здравоохранения Украины до конца года откроет 1 тыс. современных медабулаторий в сельской местности, считает заместитель главы парламентской фракция "БПП" Сергей Березенко.

"Сейчас активно идет строительство сельских амбулаторий. Думаю, уже до апреля будет открыто минимум 200 амбулаторий, а к концу года, надеюсь, сможем выйти на 1 тыс. новых амбулаторий, построенных в селах, в самых удаленных населенных пунктах", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, С.Березенко отметил, что амбулатории не только строятся, но и оснащаются всем необходимым оборудованием, в том числе оборудованием для телемедицины.

Во многих сельских амбулаториях предусмотрено жилье для врачей со всеми удобствами, что, по мнению депутата, позволит сделать привлекательной для медиков работу в селе.

Полный текст интервью С.Березенко обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #березенко #амбулатории #село
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