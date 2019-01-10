Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

Пять украинцев скончались с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

По ее данным со ссылкой на рутинного эпиднадзор, в течение недели - с 1 по 6 января - гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет заболели 164,453 тыс. чел., что соответственно на 3,4% и 20,5% меньше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению, эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% ниже эпидемического порога.

В течение указанной недели против гриппа вакцинированы 2,289 тыс. чел., с начала эпидемического сезона – 155,341 тыс. чел.