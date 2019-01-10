Медицина

15:38 10.01.2019

Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

1 мин читать
Пять украинцев скончались от гриппа с начала года

Пять украинцев скончались с начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

По ее данным со ссылкой на рутинного эпиднадзор, в течение недели - с 1 по 6 января - гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет заболели 164,453 тыс. чел., что соответственно на 3,4% и 20,5% меньше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению, эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% ниже эпидемического порога.

В течение указанной недели против гриппа вакцинированы 2,289 тыс. чел., с начала эпидемического сезона – 155,341 тыс. чел.

Теги: #цоз #минздрав
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав планирует внедрить грантовую систему финансирования для научных исследований – Супрун

На возмещение стоимости препаратов инсулина в госбюджете-2019 заложено более 841 млн грн

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

Аптечные сети должны нести социальную нагрузку – замминистра здравоохранения

Государство может ужесточить регулирование цен на входящие в Нацперечень медпрепараты – Минздрав

Минздрав планирует провести широкую вакцинацию от кори школьников во Львовской области

Предложенные Минздравом тарифы на амбулаторную медпомощь и диагностику должны быть увеличены – мнения

Минздрав представил проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую медпомощь за счет госбюджета

Корью в 2018г заболели более 54 тыс. украинцев – Минздрав

Минздрав утвердил номенклатуры госзакупок на 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине будет открыто 1 тыс. сельских амбулаторий к концу 2019 года – депутат

Депутат предлагает отсрочить запуск реестра трансплантации до 1 января 2020г

Клиники в 2018г несколько увеличили закупки входящих в Нацперечень лекарств – Илык

Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа

Минздрав отстранил гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя на время проверки соблюдения им условий контракта

В Харьковской области с начала года зарегистрировано 40 случаев кори

Проблемы суррогатного материнства остаются закрытой темой для госорганов – мнение

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7% - КГГА

Супрун назвала п’ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я України на 2019 рік

Минздрав выполнил решение суда о восстановлении Амосовой, но и приостановил действие приказа о ее восстановлении в должности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА