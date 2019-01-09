Медицина

18:05 09.01.2019

Минздрав планирует внедрить грантовую систему финансирования для научных исследований – Супрун

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Минздрав планирует внедрить грантовую систему финансирования для научных исследований – Супрун

Министерство здравоохранения Украины работает над внедрением грантовой системы финансирования для написания научных работ или исследований, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

У.Супрун также сообщила, что в конкурсе смогут участвовать не только ученые, работающие в госучреждениях, которые подчиняются Минздраву, но и научные работники любых коммунальных и бюджетных учреждений.

"Тему научной работы на государственное финансирование может подать только ученый, работающий среди небольшого круга государственных учреждений, которые подчиняются Минздраву Украины. Поэтому конкуренция за эти средства фактически отсутствует. Комиссии просто не из кого выбирать! Будем это менять. Научную работу в области медицины ведут не только учреждения, которые подчиняются Минздраву. Любые бюджетные и коммунальные учреждения также имеют научных работников и должны иметь возможность подать свою тему на конкурс", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, в 2019 году на 34 учреждения предусмотрено 73,9 млн грн. Сумму финансирования работ определит комиссия.

Теги: #супрун #медреформа #минздрав
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