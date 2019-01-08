Медицина

18:57 08.01.2019

Депутат предлагает отсрочить запуск реестра трансплантации до 1 января 2020г

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Депутат предлагает отсрочить запуск реестра трансплантации до 1 января 2020г

Депутат Мария Ионова (фракция "БПП") предлагает отсрочить запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) до 1 января 2020 года.

Такая инициатива содержится в законопроекте № 9461 депутата, зарегистрированном в Верховной Раде 3 января 2018 года.

Согласно законопроекту, Кабмин должен до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование ЕГИСТ, обеспечить ее информатизацию, администрирование, программное обеспечение и наполнение соответствующей информации.

Кроме того, до начала функционирования ЕГИСТ и формирования реестра реципиентов и реестра анатомических материалов решение о возможности либо невозможности проведения трансплантации от донора-трупа принимает консилиум врачей учреждения здравоохранения, в список ожидания которого включен реципиент.

Законопроектом также уточняется, что живым донором анатомических материалов может быть только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, а живым донором гемопоэтических стволовых клеток может быть также физлицо в возрасте до 18 лет при наличии добровольного и осознанного согласия и при условии проведения трансплантации этого анатомического материала полнородным братьям или сестрам.

Согласно законопроекту, согласие или несогласие лица на посмертное донорство, а также заявление об отзыве предоставленного ранее такого согласия или несогласия подаются семейному врачу в письменной форме за подписью лица, выражающего свое волеизъявление.

Кроме того, законопроект предусматривает создание центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года прекращается действие старого закона о трансплантации, по которому в Украине проводилось ежегодно около 130 операций родственной трансплантации.

Вместе с тем новый закон о трансплантация, принятый в 2018 году, не сможет вступить в силу, так как не запущен ЕГИСТ и не принят ряд подзаконных актов, необходимых для действия закона.

По инициативе депутатов-членов комитета Верховной Рады по здравоохранению был зарегистрирован законопроект №9284, который отсрочивал вступление в силу нового закона о трансплантации на год – на 1 января 2020 года, однако не был рассмотрен.

В конце декабря прошлого года Кабмин разрешил осуществить полную предоплату услуг по созданию ЕГИСТ. В конце октября Минздрав начало закупки для создания ЕГИСТ.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.

Теги: #бпп #трансплантация #закон #реестр
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