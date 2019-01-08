Медицина

17:51 08.01.2019

"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

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"Скорая" в Украине приезжает в среднем за 8,5 минут

Среднее время реагирования "скорой помощи" на вызов с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом составляет 8,5 минут, в пределах 10 минут осуществляется 56% от всех вызовов, в пределах 20 минут - 94% всех вызовов.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такие результаты получены в результате исследования службы экстренной медпомощи, проведенного экспертами ВОЗ в 26 произвольно выбранных украинских населенных пунктах с населением более 10 тыс. чел. на 30 подстанциях скорой помощи.

Эксперты вместе с бригадами провели 72 часа дежурства и выезжали преимущественно на вызовы, которые касались травмы, потери сознания, жалоб на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.

Согласно данным исследования, в 23,9% вызовов медпомощь пострадавшим оказывается на месте без госпитализации, в 18,6% случаев пострадавшие отказались от госпитализации, в 2% - скончались.

По итогам исследования эксперты пришли к заключению, что бригады экстренной помощи оперативно реагируют на вызовы, однако протоколы лечения нуждаются в пересмотре.

Среднее время пребывания бригады "скорой помощи" на месте происшествия - 17 минут, среднее время транспортировки в больницу - 10 минут.

При этом 53,7% неотложных вызовов заканчиваются транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.

Кроме того, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что используемые при оказании экстренной медпомощи препараты не всегда имеют доказанную эффективность и целесообразность использования в конкретных случаях.

Так, наиболее распространенный препарат при жалобах на боль в груди - магнезия, которая применяется для 32,6% пациентов старше 40 лет и для пациентов 29,4% всех возрастов.

"Неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными", - подчеркивают в Минздраве.

Кроме того, для 43,2% пациентов бригады "скорой помощи" используют гомеопатические препараты и витамины, для 22% пациентов – анальгетики, для 163,7% - антиаритмические средства, для 10,6% - диуретики, для 7,6% - противогипертонические препараты, для 6,8% - антикоагулянты, для 0,8% - бронходиляторы.

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, кроме общего увеличения финансирования системы экстренной медпомощи, для улучшения ее работы необходимо уделить внимание системе обучения и повышения квалификации работников экстренной медицины, в частности, создать учебно-тренировочные центры во всех регионах страны, акцентируя на практическом характере обучения, в том числе с использованием специальных манекенов и оборудования.

"В 2019 году оборудованные учебно-тренировочные центры появятся в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и в Киев", - сообщает Минздрав.

Кроме того, эксперты ВОЗ рекомендовали разработать требования и предусмотреть средства для создания отделений экстренной медицинской помощи в больницах. В частности, в каждой больнице интенсивного лечения должно быть отделение экстренной медпомощи. Требования к оснащению и персонала таких отделений разрабатывает Минздрав. Задачей местных органов самоуправления станет выделение или построение помещений для больниц интенсивного лечения, а также закупка необходимого оборудования.

Кроме того, эксперты ВОЗ рекомендуют обновить квалификационные требования к работникам системы экстренной медпомощи, пересмотреть протоколы оказания экстренной медпомощи, в частности, пересмотреть как перечень препаратов, применяемых в конкретных ситуациях, так и последовательность действий работников, чтобы они применяли все современные методики спасения жизни.

Результаты исследования эксперты Минздрава обсудили с учеными и руководителями региональных центров экстренной медицинской помощи.

Теги: #скорая_помощь #медреформа #минздрав
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