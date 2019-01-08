Аптечные сети должны нести социальную нагрузку – замминистра здравоохранения

Аптечные сети должны нести социальную нагрузку, открывая аптеки с сельской местности, считает заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

"Я согласен с тем, что для аптечных сетей должна быть установлена социальная нагрузка. Если, например, собственник имеет 10-20 аптек, пусть открывает одну или две аптеки и в сельской местности. И это также должно быть определено законодательно и четко зафиксировано", - цитирует пресс-служба ведомства Р.Илыка.

Вместе с тем, по его словам, для лекарственного обеспечения сельского населения также должны быть предприняты и другие меры. "Надо распространять практику, которая успешно работает в других странах, дать еще больше возможностей фельдшерско-акушерским пунктам для того, чтобы они вместе с операторами рынка розничной торговли лекарствами осуществляли эту важную социальную составляющую", - сказал он.

Комментируя перспективы принятия законопроекта о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами" (законопроект №8591), Р.Илык отметил, что данная законодательная инициатива нуждается в существенной доработке.

Среди недостатков законопроекта он указал, в частности, отсутствие обоснования определенного в нем количества аптек, которые могут принадлежать одному владельцу, отсутствие четкого определения, распространяются ли нормы закона на новые или на уже существующие аптеки, а также отсутствие обоснования определенного количества совладельцев в юридической форме собственности, отсутствие равных условий для аптек разной формы собственности и предоставление преимущества для коммунальных аптек по сравнению с частным бизнесом.

"По совокупности такого большого количества недостатков, безусловно, такая законодательная инициатива будет вызывать яростное сопротивление", - резюмировал Р.Илык.

В числе достоинств законопроекта он назвал, в частности, нормы, способствующие расширению географии и равномерному расположению аптек. "Требования к аптечным сетям и индивидуальным аптекам должны быть справедливыми. Внедрение со стороны государства жесткого регулирования цен, фиксированной цены на лекарственные средства рецептурной группы и оплаты за фармуслугу решили бы проблему с расположением аптек "дверь в дверь" и расширили бы их географию", - сказал он.

Р.Илык сообщил, что Минздрав активно работает над моделью установления фиксированных цен на лекарства.

Он отметил, что по данным Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по состоянию на август 2018 в Украине функционировали более 22,6 тыс. аптек, из них только 3,5 тыс. в сельской местности.

По его словам, в настоящее время крупнейшая сеть занимает около 11% рынка.