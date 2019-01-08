Медицина

16:23 08.01.2019

Государство может ужесточить регулирование цен на входящие в Нацперечень медпрепараты – Минздрав

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Государство может ужесточить регулирование цен на входящие в Нацперечень медпрепараты – Минздрав

Государство может ужесточить регулирование цен на препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на заместителя министра Романа Илыка.

"В 2018 году производители не сдали экзамен – цены на некоторые препараты из Нацперечня существенно выросли. То есть если бизнес в лице производителя не хочет ответственно относиться к новой политике, то со стороны государства должно происходить более жесткое регулирование цен. И это очевидно. Остается только определить модель ценообразования и правила. У нашей команды наработки по этому поводу есть. Они просты, понятны, честные и транспарентные", - сказал он.

По словам Р.Илыка, Минздрав в настоящее время "моделирует концепт, основываясь на референтных ценах в других странах и ценах внутреннего украинского рынка".

"Мы пытаемся выстроить новую, красивую модель, которая четко определит самое главное, что сегодня беспокоит всех украинцев – справедливую цену на лекарственное средство", - сказал он.

Замминистра отметил, что государство жестко регулирует цену на лекарства, которые входят в программу реимбурсации (возмещения) стоимости.

"Также государство должно предельно регулировать цену на лекарства, включенные в Нацперечень. Производители, международные непатентованные названия которых попадают в Национальный перечень, получают гарантию со стороны государства, какие лекарственные средства оно планирует закупать. Следовательно, логично, здесь должны работать также новые правила ценообразования", - сказал он.

Теги: #лекарства #нацперечень #медреформа #минздрав
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