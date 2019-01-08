Медицина

15:51 08.01.2019

Клиники в 2018г несколько увеличили закупки входящих в Нацперечень лекарств – Илык

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Клиники в 2018г несколько увеличили закупки входящих в Нацперечень лекарств – Илык

Клиники в 2018 году увеличили закупки препаратов, входящих в Национальный перечень основных лекарств, почти на 2,6%, закупив их на сумму более 1 млрд грн.

"В работе обновленного Национального перечня, по которому мы сегодня обеспечиваем население лекарственными средствами, имеем позитивную тенденцию: в этом году больницы закупили вошедшие в перечень лекарства более чем на 1 млрд грн, почти на 2,6% больше", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя министра Романа Илыка.

При этом со ссылкой на анализ фармрынка он сообщил, что закупки пациентами лекарственных средств в 2018 году сократились на такую же сумму. "Это значит, что нам удалось снизить бремя на карман пациента более чем на 1 млрд грн", - сказал Р.Илык.

Как сообщалось, ряд пациентских и общественных организаций выражал обеспокоенность по поводу того, что клиники и местные органы власти не могут закупать за бюджетные средства лекарственные средства, не входящие в Нацперечень.

Теги: #лекарства #нацперечень #клиники #медреформа
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