Минздрав Грузии подтвердил 10 смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа

В Грузии на данном этапе лабораторно подтверждено 10 смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), заявил во вторник журналистам глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В Минздраве Грузии во вторник также заявили журналистам, что пока показатели заболеваемости не приблизились к эпидемиологической отметке.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что во вторник в одной из клиник города Гори предположительно от вируса H1N1 скончалась 22-летняя женщина. Сообщается, что у женщины было сопутствующие тяжелое заболевание. Этот случай, если будет лабораторно подтвержден, может стать 11-ым по счету.

Также СМИ сообщают, что в клинической больнице Поти, где накануне от вируса свиного гриппа скончалась 40-летняя женщина, объявлен карантин.

СМИ отмечают, что в последний период в Поти в различные медицинские учреждения с симптомами гриппа обратились за медицинской помощью более 1400 человек.

В свою очередь грузинский Первый канал сообщает, что во вторник в детские сады города Рустави (более 20 детских садов) из 6490 зарегистрированных детей явились только 249.