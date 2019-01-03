Минздрав планирует провести широкую вакцинацию от кори школьников во Львовской области

Министерство здравоохранения планирует со второй половины февраля начать кампанию по вакцинации детей от кори в школах Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, всего кампания должна охватить 20 тыс. детей, которые в настоящее время не имеют необходимых прививок.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласия родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 тыс. школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не имеют необходимых прививок", - цитирует пресс-служба Минздрава генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) Владимира Курпиту.

По словам В.Курпиты, кампания будет проведена при содействии и сотрудничестве Минздрава с международными организациями.

Кампания будет реализована в соответствии с решением Оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине, утвержденному 21 декабря 2018 года.

После проведения кампании во Львовской области аналогичные мероприятия будут проведены и в других областях с низким уровнем охвата плановой вакцинацией.

В свою очередь, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка отметил, что кампании по вакцинации будет предшествовать информационная кампания.

Как сообщалось, корью в 2018 году в Украине заболели 54,481 тыс. человек, в том числе 20,204 тыс. взрослых и 34,277 тыс. детей. По данным ЦОЗ, с начала 2018 года от осложнений от кори умерло 16 человек – 12 детей и четверо взрослых. В частности, двое детей умерли от кори во Львовской области.

Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. С начала 2018 года самые высокие показатели заболеваемости отмечались во Львовской (всего 11873 человека: 3378 взрослых и 8495 детей), Ивано-Франковской (всего 5617 человек: 1496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (всего 4733 человека: 988 взрослых и 3745 детей), Тернопольской (всего 3658 человек: 1268 взрослых и 2390 детей), Винницкой (всего 3422 человек: 1212 взрослых и 2210 детей) и Черновицкой (всего 3384 человека: 1117 взрослых и 2267 ребенка) областях.