Предложенные Минздравом тарифы на амбулаторную медпомощь и диагностику должны быть увеличены – мнения

Предложенные Министерством здравоохранения тарифы на амбулаторно-поликлиническую вторичную (специализированную) медпомощь, которые будут оплачиваться за счет госбюджета Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не всегда покрывают себестоимость и должны быть увеличены, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

Комментируя расчеты Минздрава относительно медицинских гарантий для амбулаторно-поликлинической вторичной (специализированной) помощи и медицинских услуг, которые будет оплачивать НСЗУ, генеральный директор медицинского дома Odrex (Одесса) Тигран Арутюнян отметил, что "к сожалению, цены медицинских услуг, которые были анонсированы, очень низкие".

"Очевидно, что при ценообразовании государство исходило не из коммерческой себестоимости, а из пропускной способности бюджета, из того, какую сумму могут выделить", - сказал он.

Вместе с тем, Т.Арутюнян отметил заинтересованность клиники Odrex в участии в медреформе вторичного уровня.

"Мы будем стараться найти формат участия Odrex и в этом этапе. Потому что считаем, что за этими реформами будущее, и участие частных медицинских центров в них очень важно", - сказал он.

Т.Арутюнян напомнил, что медицинский дом Odrex был среди первых частных клиник, которые приняли участие во внедрении медицинских реформ и уже несколько месяцев семейные врачи и педиатры клиники подписывают декларации с гражданами.

"По своей сути эта система работает как национальное медицинское страхование: государство платит за каждую подписанную декларацию, а пациенты имеют возможность обращаться за рядом гарантированных услуг. Чем больше подписано деклараций, тем больше медицинское учреждение зарабатывает. Это цивилизованный и проверенный способ соблюсти баланс между качеством и достойным уровнем оплаты медицинских услуг", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что вторая волна медреформы в которой планируется изменить принципы финансирования амбулаторной вторичной медпомощи, "будет работать по-другому: услуга будет оказана по направлению семейного врача и будет оплачиваться по факту выполнения, при этом стоимость услуг определяется правительством и делается единой для всех медучреждений, участвующих в процессе".

В свою очередь, глава Ассоциации частных медицинских учреждений Дмитрий Левченко также отметил, что тарифы на перечень пилотных услуг по диагностике и лечению для амбулаторно-поликлинической вторичного звена меньше их себестоимости в некоторых медицинских учреждениях.

"Это ставит под сомнение участие частных медицинских учреждений в этой системе возмещения, часть медицинских учреждений даже не рассматривают такой вариант", - сказал он.

При этом эксперт считает, что коммунальным учреждениям здравоохранения, для которых доступны дотации от местных бюджетов на покрытие коммунальных и других расходов, смогут работать по таким тарифам.

"Решением ситуации может быть введение сооплаты и разработки механизма возможности внесения пациентами дополнительных средств для покрытия расходов на медицинские услуги, ведь большинство пациентов готовы оплатить качественную медицинскую услугу в частных учреждениях", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев также отметил, что предлагаемые тарифы намного ниже рыночных и не всегда покрывают себестоимость, амортизацию оборудования, аренду помещений, налогообложение и другие расходы, которые несут частные клиники.

Коммерческий директор сети медицинских лабораторий "Синэво Украина" Николай Скавронский, комментируя предлагаемые Минздравом тарифы на лабораторную диагностику, отметил, что обнародованные цены, в основном, покрывают переменные затраты по предоставлению услуги, но практически не берут в расчет постоянные затраты, амортизацию и т.п., что дает определенные преимущества государственным лечебно-профилактическим учреждениям в возможности предоставления услуг по предложенным ценам.

По его словам, "предложенные тарифы вполне покрывают затраты на производство тестов (аналитический этап), но не позволяют организовать и весь преаналитический этап, а именно забор крови (манипуляционный кабинет, работа медсестры, расходные материалы для забора биоматериала) и ее логистику (доставка спецтранспортом из точки забора биоматериала в место производства теста)".

"Именно неоплачиваемый отдельно преаналитический этап и создает основную "затратную" нагрузку, забирая на себя почти 70% тарифа, а остальные 30% тарифа - это уже затраты непосредственно производства. Государственные медучреждения - неприбыльные организации, в отличие от частных медучреждений, поэтому предложенные цены им более удобны", - сказал он.

Н.Скавронский отметил, что для частных медучреждений, особенно лабораторий, основную угрозу в проекте реформы вторичной медпомощи создает инфляция, так как практически все оборудование и расходные материалы – импортные, и их цена будет расти пропорционально росту курса доллара/евро, "а тариф жестко зафиксирован в гривне и меняться в течение бюджетного года вряд ли будет".

"Выполнение лабораторных тестов по данным тарифам при падении гривни на 10-15% будет откровенно убыточным, а отказ от участия в проекте и прекращение оказания услуг будет чревато санкциями со стороны НСЗУ", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Н.Скавронского, "несмотря на все указанные риски, "Синэво" предполагает свое участие в этом пилотном проекте".

"Мы хотим оценить для себя масштаб проекта и степень его влияния на лабораторный рынок в целом. Основная цель проекта - максимально обеспечить население безоплатной для них специализированной медпомощью и предложенные тарифы полностью соответствуют заявленной цели", - сказал он.

Со своей стороны, заместитель главного врача поликлиники Белоцерковской городской больницы №2 Ирина Скобина, отметила, что предложенные Минздравом тарифы в целом достаточны для покрытия расходов бюджетных клиник, но для частных клиник, которые планируют принимать участие в проекте по программам медицинских гарантий, они должны быть увеличены.

Вместе с тем, по ее словам тарифы на некоторые виды исследований должны быть подняты и для бюджетных медучреждений. В частности, необходимо повысить стоимость лабораторного исследования гликозилированного гемоглобина крови до 160 грн, стоимость коагулограммы - до 150 грн, определения липидов в сыворотке крови - до 140 грн. Также, по мнению И.Скобиной, необходимо откорректировать подход к формированию тарифов на некоторые виды инструментальных исследований.

Как сообщалось, Минздрав обнародовал проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую вторичную (специализированную) медпомощь, которые будут оплачиваться за счет госбюджета Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте Минздрава, стоимость пилотных услуг по лабораторным исследованиям, которые будут оплачиваться за счет госбюджета, составляет 29-120 грн, стоимость инструментальных исследований составляет 82-134 грн за рентгенографические исследования, 84-106 грн за некоторые виды сонографических исследований (УЗИ), 195-1975 грн за эндоскопии и интервенции, в том числе пункции и биопсии.

Кроме того, проект предлагает установить тариф на проведение ряда дополнительных исследований, в том числе 86 грн за УЗИ молочной железы, 106 грн – за сонорафию нижних конечностей с доплерографией, 109 грн – за маммографию, 259 грн – за холтеровский мониторинг ЭКГ.

Проект предусматривает, что за счет бюджетных средств будут оплачиваться медуслуги, оказанные по направлению врача первичного звена, с которым подписана декларация.

В пилотном проекте смогут принять участие медучреждения, имеющие соответвтующие лицензии и заключившие договор с НСЗУ.

Проект постановления предусматривает, что медучреждение, которое оказывает пилотную услугу, обязано обеспечить наличие и использование всех лекарственных средств, медизделий и расходных материалов, необходимых для оказания этой медуслуги в соответствии с отраслевыми стандартами. Эти медучреждения не имеют права требовать и получать от пациентов оплату за пилотные услуги, которые они оказывают согласно договору с НСЗУ.