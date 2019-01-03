Проблемы суррогатного материнства остаются закрытой темой для госорганов – мнение

Проблемы суррогатного материнства остаются закрытой темой для государственных органов, отсутствие надлежащего правового контроля остается главного проблемой, считает президент Ассоциации компаний по организационно-правовому сопровождению программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) адвокат Сергей Антонов.

"Главные проблемные вопросы – отсутствие надлежащего правового регулирования и государственного контроля. Особенно это проявилось после очередного "суррогатного скандала". Несколько лет моратория на проверки в медучреждениях фактически спровоцировали абсолютный правовой нигилизм, нарушение профессиональных и этических канонов со стороны некоторых клиник репродуктивной медицины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам адвоката, проблемы суррогатного материнства в Украине "остаются закрытой темой для государственных органов, которые их продолжали не замечать".

Вместе с тем С.Антонов отметил активизацию "депутатов-популистов, которые предложили самый легкий вариант законотворчества – просто запретить, причем ввести запрет не только на суррогатные программы для иностранцев в Украине, но и вообще на ВРТ для них".

По словам эксперта, после ряда громких скандалов "сложно оценивать динамику развития суррогатного материнства в Украине", однако развитие этих программ может приостановиться.

"Пока говорить о динамике сложно, так как рынок после публичных скандалов и проверок опять вернулся в "темную зону", а многие иностранные клиенты с лета 2018 года решили подождать, пока депутаты рассмотрят поданные законопроекты, изменяющие прововое регулирование в данной сфере. Возможно, показатели по программам суррогатного материнства 2018 года окажутся значительно ниже, чем в 2017 году", - считает он.

По мнению С.Антонова, инициативы законодателей о полном или частичном запрете суррогатного материнства для иностранцев могут оттолкнуть от Украины многих потенциальных клиентов.

"Уже сейчас многие иностранцы отдают предпочтение Грузии, где и цены ниже, и все более "прозрачно" в правовом поле", - резюмировал президент Ассоциации компаний по организационно-правовому сопровождению программ ВРТ.

Как сообщалось, летом 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко призывал Верховную Раду и Министерство здравоохранения урегулировать вопросы суррогатного материнства в Украине в связи с участившимися случаями преступлений в этой сфере. По словам генпрокурора, проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей для суррогатного материнства набрала обороты в Украине после принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства.

Ю.Луценко рассказал, что в 2010 году гражданин Молдовы, который одновременно является гражданином Германии, организовал на территории Украины деятельность медицинского центра "БиоТехКом" (BioTexCom), специализирующегося на предоставлении услуг в сфере репродуктивной медицины. В 2011 году пациентами этой клиники стала супружеская пара из Италии, которой за EUR30 тыс. клиника должна была решить проблему бездетности. Он подчеркнул, что на момент оплодотворения потенциальные родители не находились на территории Украины и не предоставили свой биоматериал для необходимых медицинских манипуляций. В октябре 2011 года итальянцы вывезли рожденного ребенка в Италию, однако факт незаконного происхождения ребенка и отсутствие его генетической связи с этой супружеской парой был выявлен правоохранителями Италии. Младенец в Италии переведен в детский дом, а супруги привлекаются к ответственности по законам этой страны.