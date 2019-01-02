Медицина

14:02 02.01.2019

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7% - КГГА

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В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7% - КГГА

В Киеве 52-ю неделю эпидсезона за счет как взрослого, так и детского населения наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Так, взрослых заболело 5248 человек (снижение на 8,6%), детей - 7541 (снижение на 26%)", - цитирует Н.Поворозника пресс-служба КГГА в среду.

По его словам, в столице за 52-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 12тыс. 789 больных гриппом и ОРВИ (за 51-ю неделю заболело 15тыс. 927). В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (по 51-ю неделю - 537,5) и ниже эпидемического порога на 40,6%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 59%, а на предыдущей неделе - 63,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,1%: 3086 случаев, что составляет 40,9% от общего количества заболевших детей и 24,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Н.Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 52-ю неделю эпидсезона госпитализированы 324 человека, из них 255 - дети.

Теги: #кгга #орви #грипп
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