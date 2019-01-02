Корью в 2018г заболели более 54 тыс. украинцев – Минздрав

Корью в 2018 году в Украине заболели 54,481 тыс. человек, в том числе 20,204 тыс. взрослых и 34,277 тыс. детей, сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

По данным ЦОЗ, с начала 2018 года от осложнений кори умерло 16 человек – 12 детей и четверо взрослых.

Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

Так, с начала 2018 года самые высокие показатели заболеваемости отмечались во Львовской (всего 11873 человека: 3378 взрослых и 8495 детей), Ивано-Франковской (всего 5617 человек: 1496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (всего 4733 человека: 988 взрослых и 3745 детей), Тернопольской ( всего 3658 человек: 1268 взрослых и 2390 детей), Винницкой (всего 3422 человек: 1212 взрослых и 2210 детей) и Черновицкой (всего 3384 человека: 1117 взрослых и 2267 ребенка) областях.

По состоянию на 1 декабря количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 84,1%, две дозы КПК - 83,9%.

"Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроков календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Прививаться за календарем и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики", - подчеркивают в Минздраве.

По данным ведомства, по состоянию на 27 декабря 2018 в Украине в наличии 812,779 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК), включая 392,2 тыс. доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины.

Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью.