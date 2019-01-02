Минздрав утвердил номенклатуры госзакупок на 2019г

Министерство здравоохранения утвердило номенклатуры закупок лекарственных средств и изделий медназначения, которые будут проводиться за средства госбюджета 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, номенклатуры закупок по всем 41 программам были утверждены в конце декабря 208 года с учетом антикоррупционных составляющих. В частности, новые номенклатуры учитывают наличие дозировок, которые существуют только у одного производителя и, соответственно, ограничивают конкуренцию в процессе закупок.

Кроме того, внедрен процесс пересмотра номенклатуры в соответствии с международными и украинскими клиническими протоколами и руководствами, экономической целесообразности и наличия дискриминационных дозировок.

"Такие изменения положительно повлияют на доступ пациентов к лекарствам. Например, ожидается улучшение доступа к качественным лекарствам для детей с ингибиторной формой гемофилии А благодаря изменению схемы лечения и тому подобное", - сообщает Минздрав.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что в результате аудита номенклатуры по направлению "взрослая онкология" был обновлен качественный состав лекарств и расширены дозировки, ограничивали конкуренцию. Экспертная группа ориентировалась на международный опыт лечения онкобольных, например, агентства NICE (Великобритания).

Минздрав ожидает, что благодаря изменениям Минздрав в номенклатуре закупок по взрослой онкологии экономия составит около 40 млн грн, что позволит закупить больше препаратов.

В Минздрав подчеркивают, что благодаря значительному ускорению закупок в 2018 году, на это направление удалось направить дополнительно 910 млн грн, что позволит повысить обеспеченность лекарствами вдвое.

Эксперты также расширили возрастные группы пациентов с врожденными иммунодефицитами и ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА). В результате Минздрав впервые Украины централизовано за средства государственного бюджета закупит необходимое лечение для пациентов старше 18 лет.

Кроме того, в 2019 году Украина, благодаря оптимизации направления закупки эндопротезов, будет закупать жизненно необходимые протезы для детей с врожденным несовершенным остеогенезом ("хрустальные дети").

Вместе с тем, в Минздраве подчеркивают, что лекарства, которые эксперты предлагают дополнительно включить в номенклатуру закупок лекарства, которые смогут быть закуплены при возникновении сэкономленных средств по соответствующим программам.

Ведомство напоминает, что планирует полностью обеспечить потребность по таким направлениям как туберкулез, антиретровирусная терапия, трансплантация, скрининг новорожденных, некоторые орфанные заболевания и другие, а также сможет обеспечить 100% потребность в кардиологических стентов для пациентов с инфарктом миокарда, требующих немедленного стентирование, и создать запас лекарств для онкобольных детей.

Как сообщалось, закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет государственного бюджета через международные организации будут продлены на 2019 год.

Вместе с тем Минздрав зарегистрировал госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которое получил статус централизованной закупочной организации.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, - занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов, 700 изделий медназначения).