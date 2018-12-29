Медицина

15:13 29.12.2018

Минздрав выполнил решение суда о восстановлении Амосовой, но и приостановил действие приказа о ее восстановлении в должности

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Минздрав выполнил решение суда о восстановлении Амосовой, но и приостановил действие приказа о ее восстановлении в должности

Министерство здравоохранения выполнило решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им.Богомольца, но приостановил действие приказа о ее восстановлении в должности.

Как сообщило ведомство на своей странице в сети Facebook, согласно приказу Минздрав от 26 декабря 2018 года, приостановлено действие приказа об увольнении Е.Амосовой, принятого 10 октября 2018 года.

В то же время, этот же приказ от 26 декабря останавливает действие приказа о восстановлении Е.Амосовой в должности.

Как сообщалось, 20 декабря Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ министерства здравоохранения Украины об увольнении Е.Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора. Минздрав заявил о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

В октябре Минздрав во второй раз уволил Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.

Теги: #нму #амосова #медреформа #минздрав
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