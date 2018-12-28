МЭРТ отсрочил обязательную маркировку лекарств по стандартам SI

Министерство экономического развития и торговли отсрочило введение обязательной маркировки лекарственных средств по стандартам SI, лекарства останутся в обращении с утвержденной маркировкой.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующий приказ МЭРТ №1938 зарегистрирован в Министерстве юстиции.

"Отсрочено введение в действие приказа МЭРТ. Минздрав ведет переговоры о целесообразности распространения действия требований приказа МЭРТ № 914 на сферу лекарственных средств", - сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что государственным языком в Украине является украинский, поэтому естественно, что обозначения единиц измерения медикаментов и их составляющих указаны украинском языке.

"Минздрав считает, что изменение языка написания международных обозначений единиц измерения при маркировке лекарственных средств, в том числе дозирования, нецелесообразно и может стать непонятным для пациентов", - считают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что позиция Минздрава не противоречит евроинтеграционному направлению, в частности,- положениям статьи 58 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Министерство экономического развития и торговли не является уполномоченным органом в сфере регулирования обращения лекарств. Сейчас ведутся переговоры с целью вывести лекарственные средства из сферы действия приказа МЭРТ №914", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, эксперты опасались возникновения с 1 января 2019 года проблем с поставками лекарственных средств из-за требования Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) использовать маркировку по стандартам Международной системы единиц (SI).

Приказ МЭРТ №914, вступивший в силу в 2016 году и предусматривающий использование SI, не распространялся на фармацевтическую сферу, однако его действие могло распространиться на лексредства в связи с тем, что 28 февраля 2018 был признан неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Вместе с тем, после решения Конституционного суда относительно языкового закона одна из фармацевтических ассоциаций получила от МЭРТ ответ на свой запрос, согласно которому действие этого приказа распространяется на фармсферу и с 1 января 2019 года фармацевтический рынок должен применять Международную систему единиц SI при маркировке своей продукции, например, отметку mg вместо мг и т.д.