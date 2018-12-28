Возвращать лекарства в аптеки можно при наличии подтверждающего ненадлежащее их качество документа – Минздрав

Возвращать лекарственные средства в аптеки можно при наличии документа, подтверждающего, что лекарства ненадлежащего качества.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, разъясняя о возможности возврата лекарств в аптеки, с 1 января вступает в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Этот закон, в частности, вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

По информации Минздрава, факт ненадлежащего качества подтверждается выводом относительно качества лекарственных средств, выданным подчиненными или уполномоченными территориальным органом Гослекслужбы лабораторией, а также распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Кроме того, Минздрав отмечает, что возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

"Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, предлагаем проверять сайт Гослекслужбы и убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя", - подчеркивают в Минздраве.