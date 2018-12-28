Медицина

18:34 28.12.2018

Возвращать лекарства в аптеки можно при наличии подтверждающего ненадлежащее их качество документа – Минздрав

1 мин читать
Возвращать лекарства в аптеки можно при наличии подтверждающего ненадлежащее их качество документа – Минздрав

Возвращать лекарственные средства в аптеки можно при наличии документа, подтверждающего, что лекарства ненадлежащего качества.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, разъясняя о возможности возврата лекарств в аптеки, с 1 января вступает в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Этот закон, в частности, вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

По информации Минздрава, факт ненадлежащего качества подтверждается выводом относительно качества лекарственных средств, выданным подчиненными или уполномоченными территориальным органом Гослекслужбы лабораторией, а также распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Кроме того, Минздрав отмечает, что возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

"Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, предлагаем проверять сайт Гослекслужбы и убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя", - подчеркивают в Минздраве.

Теги: #лекарства #возврат #минздрав
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МЭРТ отсрочил обязательную маркировку лекарств по стандартам SI

Кабмин передал функцию госполитики по контролю наркотических средств Минздраву

Минздрав сэкономил на закупке противотуберкулезных лекарств через МО более $19 млн - Супрун

Минздрав рассчитывает на полноценный запуск системы трансплантации в Украине уже к концу 2019 года

Минздрав намерен в январе представить концепцию лицензирования врачей - Супрун

Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Целине

Минздрав и Минобразования запускают проект обучения школьников, находящихся на стационаре в медучреждениях

На выборах гендиректора Института сердца победил Тодуров - нардеп Дубиль

Кабмин разрешил осуществлять предоплату по обеспечению создания ЕГИСТ

В Одесской области от ОРВИ умер младенец, еще один ребенок скончался от осложнений кори

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области от гриппа умер младенец

Кабмин одобрил создание Национального Одесского медуниверситета

В курортном поселке Схидныця во время плавания в бассейне отравились 5 детей

Кабмин утвердил порядок предоставления согласия на донорство

Выборы не повлияют на реализацию трансформации системы здравоохранения – Ковтонюк

НСЗУ в третью волну подписания договоров получила более 1200 заявок от медучреждений первички – Петренко

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

В Грузии еще один человек умер от "свиного гриппа"

Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны

Все операции в Украине по трансплантации органов с 1 января будут остановлены – Сысоенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА