Медицина

15:33 28.12.2018

Кабмин одобрил создание Национального Одесского медуниверситета

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Кабмин одобрил создание Национального Одесского медуниверситета

Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства здравоохранения о создании Национального Одесского медицинского университета путем слития Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в четверг.

Студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского продолжат обучение в Национальном Одесском медицинском университете.

Теги: #медуниверситет #медреформа #одесса
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