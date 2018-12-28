Кабмин одобрил создание Национального Одесского медуниверситета

Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства здравоохранения о создании Национального Одесского медицинского университета путем слития Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в четверг.

Студенты Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского продолжат обучение в Национальном Одесском медицинском университете.