В курортном поселке Схидныця во время плавания в бассейне отравились 5 детей

В курортном поселке городского типа Схидныця Бориславского горсовета Львовской области отравились пятеро детей, сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

По данным правоохранителей, сообщение о желудочных расстройства 5 детей, которые вместе с родителями отдыхали в одной из гостиниц Схидныци, поступило в Бориславское отделение полиции 27 декабря.

По предварительным данным, дети могли отравиться во время плавания в бассейне. Четверо потерпевших - в возрасте четырех лет, одному исполнился год.

Медики установили предварительный диагноз – синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта.

По данным СМИ, первую помощь детям оказали медики заведения. В то же время, в больницы Борислава и Дрогобыча соответствующие обращения не поступали и детей не госпитализировали. В областной СЭС также заявили об отсутствии сообщений о заболевании, которые к ним должны поступать от врача, который установил диагноз инфекционного заболевания.

Полиция Львовской области сообщает, что открыла уголовное производство по факту отравления детей по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предохранению от инфекционных заболеваний). В рамках расследования назначены экспертизы.