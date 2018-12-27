Медицина

16:57 27.12.2018

Кабмин передал функцию госполитики по контролю наркотических средств Минздраву

1 мин читать
Кабмин передал функцию госполитики по контролю наркотических средств Минздраву

Кабинет министров Украины передал Министерству здравоохранения функцию обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.

Постановлением Кабмин внес изменения в Положение о Министерстве здравоохранения №267 от 25 марта 2015 года.

Теги: #наркотики #минздрав #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав сэкономил на закупке противотуберкулезных лекарств через МО более $19 млн - Супрун

Минздрав рассчитывает на полноценный запуск системы трансплантации в Украине уже к концу 2019 года

Минздрав намерен в январе представить концепцию лицензирования врачей - Супрун

Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны

Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Целине

Минздрав и Минобразования запускают проект обучения школьников, находящихся на стационаре в медучреждениях

На выборах гендиректора Института сердца победил Тодуров - нардеп Дубиль

Кабмин разрешил осуществлять предоплату по обеспечению создания ЕГИСТ

Кабмин продлил на 2019г финансирование первички по программе медгарантий

В Одесской области от ОРВИ умер младенец, еще один ребенок скончался от осложнений кори

ПОСЛЕДНЕЕ

НСЗУ в третью волну подписания договоров получила более 1200 заявок от медучреждений первички – Петренко

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

В Грузии еще один человек умер от "свиного гриппа"

Все операции в Украине по трансплантации органов с 1 января будут остановлены – Сысоенко

ЦОЗ предлагает внедрить обязательное йодированнее соли

НЗСУ оплатит 54 диагностические и лечебные услуги с июля 2019г

Львовский "Охматдет" получил медоборудование стоимостью 1 млн грн

Индия расширит экспортный генерический портфель за счет утративших патентную защиту препаратов

Минздрав Украины предложил медучреждения закупать препараты, не входящие в Нацперечень

В Харькове с начала эпидсезона от гриппа умерли два человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА