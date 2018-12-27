Кабмин передал функцию госполитики по контролю наркотических средств Минздраву
Кабинет министров Украины передал Министерству здравоохранения функцию обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.
Постановлением Кабмин внес изменения в Положение о Министерстве здравоохранения №267 от 25 марта 2015 года.