Кабмин передал функцию госполитики по контролю наркотических средств Минздраву

Кабинет министров Украины передал Министерству здравоохранения функцию обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.

Постановлением Кабмин внес изменения в Положение о Министерстве здравоохранения №267 от 25 марта 2015 года.