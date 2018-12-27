НСЗУ в третью волну подписания договоров получила более 1200 заявок от медучреждений первички – Петренко

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в третью волну подписания договоров на оказание медицинской помощи первичного уровня получила 1207 заявок от медучреждений первички.

Как сообщил глава НСЗУ Олег Петренко на пресс-конференции в четверг, среди подавших заявки медучреждений, в частности, 994 коммунальных некоммерческих предприятия (КНП), 110 частных клиник и 103 физлица-предпринимателя.

О.Петренко отметил, что семь заявок на заключение договоров с НСЗУ, поданных в последний день, были отклонены.

По его словам, НСЗУ подпишет договора с вошедшими в реформу медучреждениями первички в начале января.

"Сейчас даже те, кто был большим скептиком, признают, что первичка вступила в трансформацию системы здравоохранения с большими достижениями. Я надеюсь, что эти достижения будут продолжены в 2019 году. За два-три года мы будем иметь первичную медпомощь, которая закроет две трети базовых медицинских проблем пациентов", - сказал глава НСЗУ.

В целом, по словам О. Петренко, в настоящее время в реформу вошли около 97% медучреждений первичного уровня.

Как сообщалось, медицинская субвенция из государственного бюджета на 2019 на медицинские учреждения первичного звена не предвидится - те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с НСЗУ на 2019, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством. С января 2019 года учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, смогут подать заявление на заключение договора с НСЗУ через электронную систему здравоохранения.