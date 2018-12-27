Медицина

13:20 27.12.2018

Минздрав сэкономил на закупке противотуберкулезных лекарств через МО более $19 млн - Супрун

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Минздрав сэкономил на закупке противотуберкулезных лекарств через МО более $19 млн - Супрун

Министерство здравоохранения Украины в целом сэкономило на закупке противотуберкулезных препаратов через международные организации (МО) более $19 млн, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на данные благотворительного фонда "Пациенты Украины".

По ее словам, это позволило увеличить объем приобретенных с 2014 года препаратов почти в 39 раз.

"Благодаря сотрудничеству Минздрава с международными организациями, украинские пациенты могут получить в разы больше качественных и бесплатных лекарств для лечения туберкулеза", - написала У.Супрун.

Как отметила глава Минздрава, только по закупкам трех основных препаратов (капреомицин, моксифлоксацин и линезолид) экономия превысила $17 млн; в частности, линезолид международные организации закупили по цене в 10,6 раза ниже, а моксифлоксацин обошелся государству в семь раз дешевле, что позволило закупить соответственно в 39 и в 1,6 раза больше таблеток по сравнению с 2014 годом.

В целом на закупку противотуберкулезных препаратов в 2018 году из госбюджета выделено 444 млн грн, а в бюджете-2019 заложено 496 млн грн.

У.Супрун также отметила, что в текущем году показатель заболеваемости туберкулезом в Украине снизился почти на 2% по сравнению с 2017 годом. В настоящее время лечение проходит более 20 тыс. человек.

 

Теги: #лекарства #закупка #супрун #минздрав #международные_организации
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