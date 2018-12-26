Минздрав рассчитывает на полноценный запуск системы трансплантации в Украине уже к концу 2019 года

Министерство здравоохранения рассчитывает на запуск полноценной системы трансплантации уже до конца 2019 года, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"До середины 2019 года мы сможем проводить больше операций по трансплантации костного мозга, а до 2020 года начнет работать система трансплантации органов", - сообщила она в эфире 5-го канала.

Как сообщалось, ряд активистов и народных депутатов опасаются, что с 1 января 2019 года все операции по трансплантации органов окажутся "вне закона", в связи с тем, что утратит силу действующий закон о трансплантации. Новый закон, который должен вступить в силу с 1 января, предусматривает, в частности, функционирование госреестров трансплантации. В настоящее время эти реестры еще не созданы.