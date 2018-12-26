Минздрав намерен в январе представить концепцию лицензирования врачей - Супрун

Министерство здравоохранения намерено в январе 2019 года представить на общественное обсуждение концепцию лицензирования врачей, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы в январе подадим концепцию профессионального лицензирования врачей", - сказала она в эфире 5-го канала.

У.Супрун сообщила, что новая концепция предусматривает, в частности, что "с этой лицензией врач сможет работать в любом медучреждения, а не так как сейчас, когда нужно упрашивать главного врача".

Она сообщила, что Минздрав создаст лицензионный совет, который, в частности, будет контролироовать соблюдение лицензионных условий.

"Мы также будем создавать лицензионный совет, который будет принимать жалобы от пациентов", - сказала У.Супрун.