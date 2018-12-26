Медицина

10:01 26.12.2018

Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

2 мин читать
Суд вновь восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им.Богомольца

Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора, сообщила пресс-служба МЗ Украины.

"Решение Окружного административного суда г.Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г.Киев", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Кроме того, в МЗ Украины отметили, что суд лишил НМУ им.А.А.Богомольца органа управления, поскольку запретил министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.

"Согласно ЗУ "О высшем образовании" МЗ Украины является учредителем, собственником и распорядителем средств государственного университета НМУ им. А.А. Богомольца. Вместо этого суд решил за владельца, кто может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

В Минздраве заявили о намерении обжаловать решение суда и обратиться в Национальную полицию с жалобой на судью.

Как сообщалось, в октябре министерство здравоохранения во второй раз уволило Е.Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца (НМУ) в связи с невыполнением ею требований Государственной аудиторской службы Украины.

Ранее в сентябре Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Е.Амосовой относительно незаконности и отмены приказа Министерства здравоохранения Украины об ее увольнении.

Теги: #медуниверситет #амосова #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав не проинформировали о проведении исполнительного производства в Одесском медуниверситете

Верховный суд поддержал фармдистрибьютора "Оптима-фарм" в деле фармкомании Sanofi

Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Минздрав заявляет о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

ЕБРР выделяет EUR1,3 млн Киевскому медуниверситету на покупку нового здания и оборудования

Хозсуд Киева отменил решение АМКУ о штрафе фармкомпании "Санофи" на 70 млн грн.

Суд в Париже поддержал кассацию по делу о некачественных грудных имплантах

Большинство закупленного для Одесского медуниверситета оборудования использовалось для оказания платных медуслуг – Минздрав

Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

Фармпроизводитель "Интерхим" обратился в суд для опровержения недостоверной информации о своей деятельности

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии еще один человек умер от "свиного гриппа"

Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны

Все операции в Украине по трансплантации органов с 1 января будут остановлены – Сысоенко

ЦОЗ предлагает внедрить обязательное йодированнее соли

НЗСУ оплатит 54 диагностические и лечебные услуги с июля 2019г

Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Целине

Львовский "Охматдет" получил медоборудование стоимостью 1 млн грн

Минздрав и Минобразования запускают проект обучения школьников, находящихся на стационаре в медучреждениях

На выборах гендиректора Института сердца победил Тодуров - нардеп Дубиль

Кабмин разрешил осуществлять предоплату по обеспечению создания ЕГИСТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА