Медицина

14:58 25.12.2018

В Грузии еще один человек умер от "свиного гриппа"

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В Грузии еще один человек умер от "свиного гриппа"

В Грузии зафиксирован второй в текущем сезоне смертельный случай заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известным как "свиной грипп", сообщают во вторник грузинские СМИ.

По их информации, в Кутаиси скончалась 30-летняя беременная женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

СМИ отмечают, что врачам удалось спасти ребенка, находившейся на 38-ой неделе беременности женщине было сделано кесарево сечение. Сообщается, что состояние новорожденного удовлетворительное.

Накануне сообщалось, что в Батуми вирус "свиного гриппа" привел к смерти 53-летней женщины.

Между тем, глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко в понедельник заявил журналистам, что число случаев заболевания вирусом гриппа в стране в последнее время увеличилось, однако пока угрозы эпидемии нет.

"На сегодняшний день мы имеем 221 случай гриппа на 100 тысяч человек. Это означает, что число случаев увеличилось, однако эпидемиологическая готовность подразумевает 450 случаев на 100 тысяч человек, и мы, к счастью, пока к этому не приблизились", - сказал министр.

На прошлой неделе в Национальном центре по контролю за заболеваниями заявили журналистам, что в текущем сезоне большинство случаев гриппа в Грузии относятся к типу H1N1, то есть к так называемому "свиному гриппу".

Теги: #грузия #грипп
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