Медицина

10:58 25.12.2018

Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны

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Таиланд легализировал использование, импорт и экспорт медицинской марихуаны

Национальная законодательная ассамблея Таиланда во вторник разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Как сообщает агентство Bloomberg, Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

Государственные ведомства, фармацевтические организации, медицинские и сельскохозяйственные институты, а также транспортные компании (включая международные) должны обратиться за разрешениями в министерство здравоохранения Таиланда.

Совет по контролю за обращением наркотических средств выделит территории, на которых будет разрешено выращивание конопли для производства медицинской марихуаны.

На фоне волны легализации по всему миру крупные компании ищут возможности снижения себестоимости производства каннабиса. В силу мягкого климата и низкой стоимости труда Таиланд считается одним из наиболее благоприятных мест для выращивания и экспорта конопли.

По оценкам Zion, к 2024 году мировой рынок марихуаны вырастет до $62,9 млрд.

Теги: #марихуана #таиланд #наркотики
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