Медицина

14:48 21.12.2018

ЦОЗ предлагает внедрить обязательное йодированнее соли

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ЦОЗ предлагает внедрить обязательное йодированнее соли

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины инициирует законодательные изменения относительно универсального обязательного йодирования соли, сообщает пресс-служба ЦОЗ на официальном сайте.

Согласно сообщению, умеренный дефицит йода выявлен у граждан по всей территории страны, а жители Западной Украины и Черниговской области имеют выраженный йододефицит.

В ЦОЗ отметили, что наиболее эффективный и одновременно самый выгодный путь преодоления йододефицита - универсальное йодирование пищевой соли (USI).

По данным международных организаций, действенность такого метода подтверждена более чем в 140 странах мира, где существуют соответствующие законодательные нормы.

Согласно данным Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине ежегодно рождаются 382 тыс. детей (80%) с риском расстройств, вызванных йододефицитом. Для устранения этой проблемы йодированную соль должны постоянно употреблять 90-98% населения.

Теги: #медицина #медреформа #цоз
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