ЦОЗ предлагает внедрить обязательное йодированнее соли
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины инициирует законодательные изменения относительно универсального обязательного йодирования соли, сообщает пресс-служба ЦОЗ на официальном сайте.
Согласно сообщению, умеренный дефицит йода выявлен у граждан по всей территории страны, а жители Западной Украины и Черниговской области имеют выраженный йододефицит.
В ЦОЗ отметили, что наиболее эффективный и одновременно самый выгодный путь преодоления йододефицита - универсальное йодирование пищевой соли (USI).
По данным международных организаций, действенность такого метода подтверждена более чем в 140 странах мира, где существуют соответствующие законодательные нормы.
Согласно данным Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине ежегодно рождаются 382 тыс. детей (80%) с риском расстройств, вызванных йододефицитом. Для устранения этой проблемы йодированную соль должны постоянно употреблять 90-98% населения.