Медицина

14:06 20.12.2018

Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Целине

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Кабмин объявил выговор первому заместителю главы Гослекслужбы Целине

Кабинет министров Украины вынес выговор первому заместителю председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Владиславу Целине.

Как сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в сети Facebook, соответствующее распоряжение Кабмин принял 18 декабря.

"Выговор объявили за превышение служебных полномочий Владиславу Целине, который принимал необоснованные решения о запрете вакцин. По решению руководства Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Эти запреты выносили вопреки установленному порядку применения временных запретов. Выводы протоколов расследования региональных групп доказывали в каждом конкретном случае необоснованность запретов и отсутствие угроз", - сообщил Минздрав.

Ведомство подчеркивает, что необоснованные запреты останавливали процесс иммунизации согласно Календарю профилактических прививок, а обнародование таких распоряжений Гослекслужбы в СМИ привели к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров уволил главу Гослекслужбы Наталию Гудзь за необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение вакцин с нарушением установленного порядка применения временных запретов.

В сентябре 2018 года правительство отстранило Н.Гудзь и ее первого заместителя В.Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

Теги: #вакцина #минздрав #кабмин
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