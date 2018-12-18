Медицина

17:33 18.12.2018

Кабмин разрешил осуществлять предоплату по обеспечению создания ЕГИСТ

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Кабмин разрешил осуществлять предоплату по обеспечению создания ЕГИСТ

Кабинет министров Украины разрешил осуществить полную предоплату услуг по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании во вторник.

Согласно распоряжению, Кабмин внес изменения в постановление №117 от 23 апреля 2014 года "Об осуществлении предоплаты товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные средства".

Создание ЕГИСТ позволит сократить количество больных, которые будут лечится за границей.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения начало закупки для создания ЕГИСТ. Торги должны состояться 2 января 2019 года.

До настоящего времени в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам. Это - одно из главных препятствий трансплантации костного мозга в стране.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.

Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит силу с 2019 года.

Ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявляла о необходимости инициировать Минздравом вступления в силу закона о трансплантации отсрочки на год из-за отсутствия реестра доноров

Создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.

Теги: #трансплантация #минздрав #кабмин
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