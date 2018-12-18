Медицина

15:16 18.12.2018

Кабмин продлил на 2019г финансирование первички по программе медгарантий

1 мин читать
Кабмин продлил на 2019г финансирование первички по программе медгарантий

Кабинет министров Украины продлил на 2019 год финансирование первичной медицинской помощи по программе медицинских гарантий.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании во вторник.

Согласно документу, медучреждения, не заключившие договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ), будут финансироваться только из местного бюджета.

Медицинская субвенция из государственного бюджета на 2019 на медицинские учреждения первичного звена не предвидится - те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с НСЗУ на 2019, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством. С января 2019 года учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, смогут подать заявление на заключение договора с НСЗУ через электронную систему здравоохранения.

Теги: #медпомощь #нсзу #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин увеличил размер субвенции местным бюджетам и бюджетную программу лечения за границей

Кабмин разрешил осуществлять предоплату для проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака"

Кабмин утвердил Стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025г

НСЗУ будет требовать от вошедших в медреформу частных клиник соблюдения условий договора – Петренко

НСЗУ будет применять экономические стимулы оптимизации количества деклараций с одним врачом

Кабмин усовершенствовал порядок использования госсредств для строительства диагностического комплекса "Охматдета"

Кабмин усовершенствовал порядок использования госсредств для строительства диагностического комплекса "Охматдета"

Кабмин исключил из перечня международных закупок имунобиологических препаратов три позиции

Кабмин разрешил институту им. Амосова получать предоплату на лечение детей с церебральным параличом

Одесская обл. лидирует по количеству заявлений на заключение договоров медучреждений с НСЗУ в "третью волну"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области от ОРВИ умер младенец, еще один ребенок скончался от осложнений кори

Индия расширит экспортный генерический портфель за счет утративших патентную защиту препаратов

Минздрав Украины предложил медучреждения закупать препараты, не входящие в Нацперечень

В Харькове с начала эпидсезона от гриппа умерли два человека

В Волынской областной клинической больнице установили современный ангиограф

Более 1,4 млн киевлян заключили декларации с семейными врачами - Минздрав

В госбюджете-2019 заложен 1 млрд грн субвенции на развитие системы здравоохранения в сельской местности

В Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа

АМКУ рекомендует Минздраву распространить референтное ценообразование на все лекпрепараты из Нацпереченя

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА