Медицина

10:21 18.12.2018

Индия расширит экспортный генерический портфель за счет утративших патентную защиту препаратов

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Индия расширит экспортный генерический портфель за счет утративших патентную защиту препаратов

Индия может расширить портфель экспортируемых в Украину генерических лекарственных средств за счет утративших патентную защиту инновационных препаратов, которые станут доступны до 2020 года.

Такой прогноз агентству "Интерфакс-Украина" дал глава Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) д-р Менон.

"Экспорт индийской фармацевтической продукции будет расти, а портфель генериков, которые могут поставляться в Украину, расширится, так как до 2020 года патентную защиту утратят брендированные лекарства на сумму около $55 млрд", - сказал он в кулуарах ежегодного бизнес-семинара "Индия - глобальная сила в фармацевтике - Надежный партнер для Украины", состоявшийся в конце ноября в Киеве.

Он отметил, что в настоящее время розничные и госпитальные продажи индийских лекарственных средств составляют более 2632,5 млн грн в год, в том числе 334,3 млн грн - в госпитальном сегменте. При этом доля брендированных генериков производства индийских фармкомпаний составляет 59,4% этого сегмента.

По словам д-ра Менона, "генерические продукты являются драйверами рынка".

"Доля генерических препаратов растет в денежном и натуральном выражениях. Продукты индийских компаний – это в большей степени брендированные генерики", - сказал он.

В настоящее время в ТОП-10 представленных на рынке Украины индийских фармкомпаний входят пять компаний-членов IPMA - Dr.Reddys, Abryl Formulations, Organosyn Life Sciences, SUN Pharma, Macleods Pharmaceuticals. Две-компании-члены IPMA входят в ТОП-20 - Aurobindo Pharma и Hetero Labs.

Всего в настоящее время на фармрынке Украины представлены 365 индийских брендов.

В IPMA прогнозируют, что по итогам 2018 года продажи индийских лекарственных средств в Украине вырастут на 22,7% в гривне или на 19,9% в долларах США по сравнению с 2017 годом. При этом продажи лексредств производства Индии в натуральном выражении увеличатся на 2,5%.

Рост продаж индийских лексредств по итогам 2019 года в денежном выражении может составить 18,1% в гривне или 9,5% в долларах США при сохранении общих объемов поставок.

Как сообщалось, индийские фармацевтические производители в 2017-2018 финансовом году нарастили экспорт в Украину на 14,36% по сравнению с предыдущим периодом - до $95,96 млн.

Теги: #фармрынок #индия
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