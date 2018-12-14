Медицина

16:14 14.12.2018

Более 1,4 млн киевлян заключили декларации с семейными врачами - Минздрав

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Более 1,4 млн киевлян заключили декларации с семейными врачами - Минздрав

 Декларации о выборе семейных врачей, терапевтов и педиатров подписали 1,433 млн киевлян, что составляет 48,8% населения столицы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные электронной системы здравоохранения.

Согласно сообщению, в Киеве количество врачей, предоставляющих первичную медицинскую помощь, с началом трансформации системы здравоохранения не изменилась – 1,721 тыс. семейный врач, терапевт и педиатр.

Все 28 коммунальных медицинских учреждений столицы подписали договора с Национальной службой здоровья и в июле 2018 года перешли на новую модель финансирования.

Как сообщила пресс-служба, в целом в Украине с начала трансформации системы здравоохранения уже более половины населения, 23 млн чел., заключили декларации с семейными врачами.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в октябре 2018 года, 76,6% украинцев довольны своим выбором.

Теги: #декларации #медреформа
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