В госбюджете-2019 заложен 1 млрд грн субвенции на развитие системы здравоохранения в сельской местности

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" предусматривает 1 млрд грн субвенции местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию системы здравоохранения в сельской местности, сообщает пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, распорядителем этих средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Строительство новых современных медамбулаторий в сельской местности и повышение качества первичных медицинских услуг - задача, которая была поставлена президентом Петром Порошенко, и мы в следующем году будем продолжать ее реализацию. В бюджете на 2019-й предусмотрен 1 млрд грн субвенции, который будет направлен на реформу сельской медицины ", - процитировала пресс-служба Л.Парцхаладзе.

Согласно сообщению, министерство планирует построить 516 медамбулаторий.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 ноября 2018 года поддержала во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Закон подписан П.Порошенко 7 декабря. Он вступит в действие с 1 января 2019 года.