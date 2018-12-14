Медицина

13:03 14.12.2018

В Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа

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В Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа

В Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа, сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

"Были проведены судебно-медицинские экспертизы. Мы видим, что это действительно, штамм гриппа, о котором я говорил - был выявлен грипп А (H3N2)", - сказал М.Черняк на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, девочка заболела в конце ноября. Ее осмотрел врач-педиатр городской поликлиники. Ребенок лечился дома. 1 декабря состояние девочки резко ухудшилась. Ей вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая, как уверяет М.Черняк, прибыла на место за 10 минут, и доставила ребенка в областную клиническую больницу №1.

"Ребенок на тот момент уже был, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому меры, которые были приняты, не помогли, - сказал замглавы обладминистрации.

М.Черняк также пообещал, что действия врача, лечившего ребенка, будут проверены.

Теги: #смерть #харьков #грипп
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