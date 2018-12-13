АМКУ рекомендует Минздраву распространить референтное ценообразование на все лекпрепараты из Нацпереченя

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал Министерству здравоохранения рекомендацию распространить референтное ценообразование на все препараты, входящие в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Как сообщила в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди, рекомендации даны для развития конкуренции на рынке лекарственных средств, включенных в Нацперечень и закупаемых за средства государственного и/или местных бюджетов.

АМКУ также рекомендовал Минздраву внедрить электронные реестры пациентов по направлениям заболеваний, которые лечатся за средства государственного и/или местных бюджетов.

С.Панаиотиди также сообщила, что АМКУ обсудил с Минздравом планы урегулирования вопроса биоэквивалентности лекарственных средств.