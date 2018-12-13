Индийские фармпроизводители в 2017-2018 фингоду нарастили экспорт в Украину до $95,96 млн

Индийские фармацевтические производители в 2017-2018 финансовом году нарастили экспорт в Украину на 14,36% по сравнению с предыдущим периодом - до $95,96 млн.

Такие данные в ходе встречи Buyer Seller Meet для фармацевтических и растительных препаратов в Киеве сообщил исполнительный директор Совета содействия экспорту фармацевтических препаратов Индии (PHARMEXCIL) Кини Рагхувеер.

В частности, по данным PHARMEXCIL экспорт нефасованных препаратов in-bulk из Индии в Украину вырос на 71,14% - до $3,44 млн, рецептурных препаратов вырос на 11,72% - до $87,06 млн. Вместе с тем, на 23,39% вырос экспорт аюрведической и растительной продукции – до $2,69 млн.

По словам Р.Кини, одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Украины и Индии в фармацевтической сфере являются совместные проекты по производству БАД, растительных аюрведических препаратов, а также активных фармацевтических ингредиентов (АФИ, субстанций) и готовых лекарственных форм.

Кроме того, исполнительный директор PHARMEXCIL отметил перспективы сотрудничества украинских и индийских фармпроизводителей в сфере трансфера технологий[1] и контрактно-исследовательском направлении.

Он также подчеркнул важность признания Украиной индийских фармакопейных стандартов и ускорения сроков регистрации индийских препаратов.

Р.Кини также подчеркнул значение мирового лидерства Индии в производстве генерических препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и гепатита, которое позволяет сделать такое лечение доступным.

В свою очередь глава Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) д-р Менон отметил, что сотрудничество с PHARMEXCIL имеет важную роль для создания бизнес-возможностей для ее членов, на сегодня это более 3506 компаний участников, и для фармрынка Украины в целом..

Он также подчеркнул, что индийские фармацевтические производители приветствуют происходящую в настоящее время имплементацию в украинское законодательство в фармацевтической сфере европейских норм, так как более 55% индийского фармацевтического экспорта приходится на страны со строго регуляторной системой.

"Многие индийские фармкомпании, которые работают на рынке Украины, являются глобальными международными компаниями, соблюдающими строгие требования и нормы признанные странами со строгой регуляторной системой. Для этих компаний соблюдение строгих правил и нормативов уже дано стало привычной практикой", - сказал он.

В частности, в течение последнего десятилетия (2008-2017 гг.) индийские фармацевтические компании получили от регуляторного ведомства США - US FDA одобрение по 1695 заявкам на регистрацию препаратов по сокращенной процедуре, то есть почти 34%. Конкретно в 2017 году USFDA одобрило 304 заявки на регистрацию индийских препаратов по сокращенной процедуре, а это около 36% от общего количества согласований USFDA.

В настоящее время около 700 индийских производственных фармацевтических объектов зарегистрированы US FDA, индийские фармкомпании имеют более 1400 одобренных ВОЗ сертификатов GMP.