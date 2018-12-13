Швейцарский проект развития медобразования стартует в Украине до конца года

Шесть медицинских образовательных учреждений примут участие в украино-швейцарском проекте "Развитие медицинского образования в Украине", который стартует в декабре этого года, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины в четверг.

Проект продлится до конца 2022 года, в нем примут участие: Буковинский государственный медицинский университет, Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я.Горбачевского, Харьковский национальный медицинский университет, Львовский институт медсестринства и лабораторной медицины им. Андрея Крупинского, Житомирский медицинский институт, Ривненская медицинская академия.

"Это позволит учреждениям ввести ряд инноваций, усовершенствовать методику обучения и укрепить свою институциональную способность" – отмечают в Минздраве.

В рамках проекта в этих учреждениях откроются симуляционные центры, а также будут внедряться инновационные технологии, в том числе, системы электронного обучения.

В министерстве сообщили, что проект "Развитие медицинского образования" финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и внедряется Швейцарским институтом тропического и общественного здоровья.