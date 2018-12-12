Кабмин разрешил осуществлять предоплату для проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака"

Кабинет министров Украины разрешил осуществлять предоплату для обеспечения стабильного исполнения работ по корректировке проектной документации и завершения работ по реализации государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака".

Соответствующий проект постановления правительство одобрило в среду.

Согласно проекту постановления, Кабмин дополнил Порядок государственного финансирования капитального строительства положениями о предоставлении заказчику полномочий заключать договоры о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства с возможностью предоплаты на срок не более 9 месяцев.