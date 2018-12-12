Медицина

15:06 12.12.2018

Кабмин разрешил осуществлять предоплату для проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака"

1 мин читать
Кабмин разрешил осуществлять предоплату для проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака"

Кабинет министров Украины разрешил осуществлять предоплату для обеспечения стабильного исполнения работ по корректировке проектной документации и завершения работ по реализации государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака".

Соответствующий проект постановления правительство одобрило в среду.

Согласно проекту постановления, Кабмин дополнил Порядок государственного финансирования капитального строительства положениями о предоставлении заказчику полномочий заключать договоры о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства с возможностью предоплаты на срок не более 9 месяцев.

Теги: #институт_рака #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин увеличил размер субвенции местным бюджетам и бюджетную программу лечения за границей

Кабмин утвердил Стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025г

Кабмин усовершенствовал порядок использования госсредств для строительства диагностического комплекса "Охматдета"

Кабмин усовершенствовал порядок использования госсредств для строительства диагностического комплекса "Охматдета"

Кабмин исключил из перечня международных закупок имунобиологических препаратов три позиции

Кабмин разрешил институту им. Амосова получать предоплату на лечение детей с церебральным параличом

В Украине создан Электронный реестр листков нетрудоспособности

Кабмин включил препараты для имунопрофилактики в перечень закупок

Кабмин разрешил семейным врачам-ФЛП выписывать рецепты по программе "Доступные лекарства"

Кабмин разрешил Минздраву использовать оставшиеся на счетах зарубежных клиник средства для лечения украинцев за рубежом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове начато строительство нового онкоцентра

Правительство ФРГ организует и оплатит лечение раненного в сентябре одесского активиста Михайлика

Международные закупки лекарств за счет госбюджета будут продлены еще на год

Минздрав не проинформировали о проведении исполнительного производства в Одесском медуниверситете

Верховный суд поддержал фармдистрибьютора "Оптима-фарм" в деле фармкомании Sanofi

Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

В Новой Зеландии власти легализовали марихуану для медицинских целей

В Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ в 30 школах введен карантин

Минздрав заключит договор с NBME на $575 тыс. на проведение международного исследования качества высшего образования

Минздрав вынес на обсуждение 8-ю часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА