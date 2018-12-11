Правительство ФРГ организует и оплатит лечение раненного в сентябре одесского активиста Михайлика

Правительство Германии приняло решение организовать и оплатить лечение одесского активиста Олега Михайлика, на которого было совершено покушение, сообщил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.

"Сегодня я встретил Олега Михайлика, активиста, в которого стреляли на улице 22 сентября. Его почти убили. Пуля все еще находится в его груди, в 3 см от аорты, и он не может в полной мере использовать руки, вероятно, из-за повреждения нерва. Мое правительство решило организовать и оплатить его лечение в Германии. Мы ожидаем, что лечение Олега начнется очень скоро", - написал посол на своей странице в Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями был госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы.

25 сентября правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в покушении на О.Михайлика.

27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемым в покушении на убийство О.Михайлика - трем гражданам Грузии.