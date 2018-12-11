Международные закупки лекарств за счет госбюджета будут продлены еще на год

Закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет государственного бюджета будут продлены еще на год.

Такое решение закреплено заключительными положениями к закону "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно его тексту, в закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки, внесены изменения, которыми действие международных закупок продлевается на 2019 год.

Как сообщалось, зарегистрированное Минздравом госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) получит статус централизованной закупочной организации. Минздрав постепенно будет перенимать практики закупок лекарств у международных организаций и с 2020 года сможет полноценно проводить закупки за средства госбюджета. Национальное закупочное агентство начнет пилотную работу с приобретения медикаментов и медизделий для выполнения программы Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В августе 2017 года Кабмин утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку препаратов и изделий медицинского назначения на национальном и местном уровне.

В настоящее время международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents, которые в 2015 году были привлечены Украиной для закупки медицинских товаров и препаратов, - занимаются обеспечением 40 государственных программ (около 500 медикаментов, 700 изделий медназначения).