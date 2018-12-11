Медицина

15:41 11.12.2018

Минздрав не проинформировали о проведении исполнительного производства в Одесском медуниверситете

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Минздрав не проинформировали о проведении исполнительного производства в Одесском медуниверситете

Государственные исполнители не сообщили Министерству здравоохранения Украины о захвате и блокировании Одесского национального медицинского университета.

Об этом Минздрав сообщает на сайте, комментируя опровержение начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрия Головина информации о рейдерском захвате университета. По словам Д.Головина, в Одесском медуниверситете проводится исполнительное производство на основании решения суда.

"Об осуществлении любых исполнительных производств в государственном университете, в частности, о планах захвата и блокировании университета, государственные исполнители обязаны были сообщить Министерству здравоохранения как основателю и владельцу государственного университета, но пока любая информация по этому поводу в министерстве отсутствует", - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщалось, Минздрав обнародовал 10 декабря информацию о рейдерском захвате здания Одесского медуниверситета. 11 декабря Д.Головин опроверг эту информацию.

Теги: #медуниверситет #минздрав #одесса
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