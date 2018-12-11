Верховный суд поддержал фармдистрибьютора "Оптима-фарм" в деле фармкомании Sanofi

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда поддержал фармдистрибьютора совместного украинско-эстонского предприятия ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" в деле против Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно фармкомании Sanofi.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиоитиди.

"Сегодня мы проиграли Верховный суд. Это был иск дистрибьютора "Оптима-фарм" по делу "Санофи", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук" во вторник.

Как сообщалось, в сентябре Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции по удовлетворению иска дистрибьютора медицинских препаратов - ООО "Оптима-Фарм, ЛТД." - к АМКУ об отмене штрафа в размере 40,759 млн грн, наложенного за антиконкурентные согласованные действия с фармацевтической компанией ООО "Санофи-Авентис Украина". Согласно решению от 4 сентября 2018 года, коллегия судей апелляционного суда согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что при принятии решения №628-р АМКУ не полностью выяснил обстоятельства, которые имели значение для дела.

В октябре Хозяйственный суд Киева отменил решение АМКУ о взыскании штрафа с фармкомпании "Санофи" в размере 70 млн грн.

В 2017 году АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Санофи-Авентис Украина" и ее дистрибьюторов ООО "БаДМ" и ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" на общую сумму 139,094 млн грн за поставки лекарственных средств в течение 2010-2011 гг. Ранее Государственная исполнительная служба в несколько этапов арестовала 180 млн грн со счетов фармкомпании.

Между тем в августе 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда поддержал АМКУ в деле фармацевтической компании "Сервье Украина" по уплате ею 1,695 млн грн штрафа. АМКУ решением от 29 сентября 2016 года оштрафовал фармкомпанию "Сервье Украина" и ее украинских дистрибьюторов на общую сумму 3,627 млн грн за завышение стоимости лекарственных препаратов в 2011-2012 гг. При этом "Сервье Украина" была оштрафована на 1,695 млн грн, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, Лтд." (Киев) оштрафовано на 179 тыс. грн за согласованные антиконкурентные действия по установлению контроля над рынками лекарственных препаратов, украинские дистрибьюторы "БаДМ" – на 902,6 тыс. грн, "А'СТА" – на 423,5 тысю грн, "Альба Украина" – на 399,9 тыс. грн, "Людмила-Фарм" –на 25,7 тыс. грн за антиконкурентные действия в сфере госзакупок.

АМКУ решением от 29 сентября 2016 года признал, что фармкомпания ООО "Сервье Украина", а также дистрибьюторы ООО СП "Оптима-Фарм ЛТД", ООО "БаДМ", ЧАО "Альба-Украина", ООО "А'СТА" и ООО "Людмила-Фарм" совершили антиконкурентные согласованные действия.