Медицина

14:13 11.12.2018

Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

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Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает и вскоре обнародует для общественного обсуждения новый Технический регламент на косметическую продукцию.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, новый техрегламент на косметическую продукцию разработан на основе Регламента ЕС №1223/2009, что должно устранить барьеры в торговли между Украиной и странами ЕС.

Как сообщает пресс-служба, Минздрав также намерен запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Для внедрения новых требований, согласно сообщению, министерство планирует ввести переходной период.

Как сообщалось, органом рыночного надзора за исполнением техрегламента после его принятия станет Государственная служба Украины по лекарственным средствам (Гослекслужба). Кроме того планируется изменить язык маркирования с латинского на украинский.

Теги: #минздрав #косметика
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