Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Неизвестные лица утром 10 декабря захватили здание Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно его данным, "захватившие университет лица увольняют работников, передавая приказы через входную дверь, уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана".

Как отмечает Минздрав, указанные события связаны с рассмотрением комиссией Министерства юстиции в понедельник жалобы Минздрава относительно незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.

Как сообщалось, Минздрав отстранил В.Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМедУ в апреле 2018 года, а в июле досрочно расторгнул с ним контракт в связи с тем, что тот не допустил комиссию, прибывшую в университет для проверки его деятельности на занимаемой должности.

По информации ведомства, от народных депутатов и общественных организаций неоднократно поступали жалобы о "неправомерных действиях ректора ОНМедУ В.Запорожана и в целом о критической ситуации, сложившейся в университете". В связи с этим 15-21 июля была инициирована комиссионная проверка соблюдения ректором устава и условий контракта.