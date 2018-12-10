Медицина

16:37 10.12.2018

Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

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Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Неизвестные лица утром 10 декабря захватили здание Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно его данным, "захватившие университет лица увольняют работников, передавая приказы через входную дверь, уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана".

Как отмечает Минздрав, указанные события связаны с рассмотрением комиссией Министерства юстиции в понедельник жалобы Минздрава относительно незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.

Как сообщалось, Минздрав отстранил В.Запорожана от исполнения служебных обязанностей ректора ОНМедУ в апреле 2018 года, а в июле досрочно расторгнул с ним контракт в связи с тем, что тот не допустил комиссию, прибывшую в университет для проверки его деятельности на занимаемой должности.

По информации ведомства, от народных депутатов и общественных организаций неоднократно поступали жалобы о "неправомерных действиях ректора ОНМедУ В.Запорожана и в целом о критической ситуации, сложившейся в университете". В связи с этим 15-21 июля была инициирована комиссионная проверка соблюдения ректором устава и условий контракта.

Теги: #медуниверситет #рейдерство #минздрав #одесса
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