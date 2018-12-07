Компания Vilkom Services Limited стала владельцем контрольного пакета акций "Фармстандарт-Биолек"

Компания Vilkom Services Limited (Кипр) стала владельцем контрольного пакета акций фармацевтической компании ПАО "Фармстандарт-Биолек" (Харьков), сообщает "Фармстандарт-Биолек" в системе раскрытия информации НКЦБФР в пятницу.

5 декабря Vilkom Services Limited выкупила у российского АО "Фармстандарт" 46,93% акций харьковского фармпроизводителя. Таким образом, с учетом ранее принадлежащих Vilkom Services Limited акций "Фармстандарт-Биолек" ее пакет увеличился до 71,9349%.

"Фармстандарт-Биолек" - производитель иммунобиологических препаратов, вакцин, сывороток, диагностикумов, питательных средств, препаратов крови, гормональных, противовирусных, антибактериальных и ферментных препаратов.

На начало 2018 года 46,9% акций ПАО "Фармстандарт-Биолек" принадлежит российскому АО "Фармстандарт", еще по 25% - Vilkom Services Limited и Stapavelo Enterprises Limited (обе Кипр).

Ранее доля российского "Фармстандарта" в украинской "дочке" составляла 96,93%, однако в апреле 2017 года появилось сообщение о снижении доли до 46,93%.

Как сообщалось, "Фармстандарт-Биолек" в 2017 году уменьшил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2016 годом – до 38,673 млн грн.