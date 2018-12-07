Применение в частных клиниках закупленных за средства госбюджета многодозовых вакцин может быть затруднено – мнения

Применение в частных клиниках вакцин, закупленных за средства государственного бюджета в многодозовых упаковках может быть затруднено.

Такое мнение высказали представители частных клиник в ходе третьей ежегодной конференции "Вакцинация – своевременная защита. Вакцинация в контексте реформы здравоохранения Украины" в Киеве, комментируя возможности практической реализации постановления правительства относительно обеспечения возможности пациентам безоплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей.

В частности, эксперты отметили, что частным клиникам будет сложно собрать необходимое количество нуждающихся в вакцинации детей, чтобы иметь возможность использовать многодозовую упаковку.

"Многодозные вакцины для небольших медцентров и для врачей-ФОПов – это нереально. Возникает множество вопросов: как собрать нужное количество пациентов в один день, как утилизировать остаток вакцин, можно ли передать их другому медучреждению, можно ли сотрудничать в этом направлении с коммунальными медучреждениями", - сказала главный врач медицинского центра "Семейный доктор" (Днепр) Анна Березницкая.

Она также обратила внимание на проблему отсутствия информации о вакцинации у детей, декларации которых подписаны в частной клинике.

"У 15% наших пациентов-детей по декларациям нет карт. Приходили родители, подписывали декларации своих детей, но говорили, что им в поликлиниках карты не отдали", - сказал она.

В свою очередь руководитель направления семейной медицины и сотрудничества с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) медицинского дома "Одрекс" (Odrex, Одесса) Наталья Вильнер отметила, что более эффективным могло бы обеспечение вакцинами по принципу реимбурсации.

"У нас есть идеи, мы не знаем, будут ли они приняты, но мы бы хотели, чтобы пациент получал рецепт и шел за вакциной в аптеку. Там бы он получал или бесплатно индийскую вакцину, или, если он может доплатить, он бы мог взять какую-то другую", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что в связи с участием в медреформе и сотрудничестве с НСЗУ "потребность в вакцинах растет". "На сегодня мы не знаем, что с этим делать, как поставить наших декларантов в плане вакцинации в равные условия с пациентами, которые заключили декларации в госклиниках.

Мы бы хотели, чтобы механизм получения государственных вакцин частным клиникам был более четким, чтобы вакцины пошли за пациентами", - сказала она.

Вместе с тем Н. Вильнер отметила, что пациенты, подписывая декларации с врачами частных клиник, интересуются возможностью получения лекарств по программе "Доступные лекарства".

"Из подписавших со мной декларации 1800 пациентов десять человек разорвали декларации, когда мы не смогли обеспечить им возможность получения рецептов на "Доступные лекарства", - сказал она.

Главный врач клиники "Илайя Фэмели" (ilaya) Ирина Быкова отметила проблемы с участием частных клиник в государственных программах, связанные, в первую очередь, с традиционным распределением ресурсов по территориальному принципу.

"Субвенции и финансирование идут по территориальному принципу. У нас декларации подписывают люди со всего Киева, Киевской области и даже из других областей, но мы вынуждены обращаться в администрацию Днепровского района Киева, где мы находимся, чтобы обеспечить своих декларантов вакцинами и лекарствами по реимбурсации. В районе нас не понимают", - сказал она.

Как сообщалось, в октябре Кабинет министров Украины принял постановление, которое обеспечивает пациентам возможность безоплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей.

В настоящее время Министерство здравоохранения готовит порядок использования государственных вакцин частными клиниками для пациентов в рамках медреформы.

С апреля 2019 года программу реимбурсации "Доступные лекарства" будет администрировать НСЗУ, что позволит устранить территориальную привязку этой программы.

В настоящее время по итогам двух этапов подписания договоров с НСЗУ к работе в соответствии с новым механизмом финансирования приступили 623 субъекта хозяйствования: 538 коммунальных некоммерческих предприятий (КНП), 47 частных клиник, а также 38 врачей, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).